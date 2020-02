Nicolas Cage o graniu dwóch wersji samego siebie

Getty Images © Joe Scarnici



Już wkrótce mają rozpocząć się zdjęcia do filmu Nicolasem Cage'em w roli głównej. Aktor zagra w nim dwie wersje samego siebie - starszą (przebrzmiałego gwiazdora grywającego w produkcjach klasy B) oraz młodszą (topowe nazwisko Fabryki Snów występujące w kasowych hitach). W rozmowie z magazynem Empire laureat Oscara opowiedział o szczegółach projektu.- relacjonuje aktor -Filmowy Cage będzie zmuszony, by pojawić się na przyjęciu urodzinowym meksykańskiego milionera. Jubilat jest jego wielkim fanem i marzy o tym, by pokazać mu swój scenariusz. Z Cage'em kontaktuje się CIA, które informuje go, że bogacz jest w rzeczywistości bossem kartelu odpowiedzialnym za porwanie córki prezydenta Meksyku. Rząd amerykański prosi gwiazdę o pomoc.Autorami scenariuszasą Tom Gormican ) i Kevin Etten ). Ten pierwszy będzie też jego reżyserem.