Nie żyje DC Extended Universe. Niech żyje Worlds of DC

Podczas comic-conowego panelu Warner Bros. ujawniono, że DC wreszcie zdecydowało się na oficjalną nazwę dla swojego kinowego uniwersum. W odstawkę pójdzie zatem używane dotychczas "DC Extended Universe".Nazwa uniwersum po oficjalnym rebrandingu brzmi "Worlds of DC". Studio nie ujawniło powodu tej niespodziewanej decyzji. Możliwe jednak, że chodzi o symboliczne odcięcie się od dotychczasowych dokonań i zainicjowanie nowego początku.Nazwa "Worlds of DC" pozwala też odróżnić się od bezpośredniej konkurencji, czyli Marvel Cinematic Universe. Możliwe, że DC chce zasygnalizować przy okazji, że odchodzi od idei zapiętego pod szyję uniwersum, w którym kolejne filmy są klockami tej samej fabularnej układanki. W świetle takich projektów jak- niepowiązany z pozostałymi produkcjami studia - wydaje się to prawdopodobne.Czy oznacza to, że DC zamierza pójść na całego w samodzielne filmy, każdy z których jest osobnym, hmm, światem? Czas pokaże. W międzyczasie pozostaje nam oglądanie zwiastunów nadchodzących filmów studia: