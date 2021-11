Najlepsze filmy z Batmanem. Top filmów, które warto obejrzeć

Pomysł Nolana na Batmana jest prosty: spróbujmy wyobrazić sobie, że istnieje naprawdę. Jak bardzo musiałby być zmotywowany? Skąd brałby swój sprzęt? Pierwszy film reżysera o Mrocznym Rycerzu, " Batman - Początek ", próbuje odpowiedzieć na to pytanie i odnosi sukces. A że Nolanowski "realizm" to realizm sekretnych klanów ninja planujących przejąć władzę nad światem i bat-czołgów skaczących dziarsko po dachach, to już inna sprawa. Grunt, że broni się psychologia postaci, wsparta niezwykle celnym castingiem. Christian Bale Gary Oldman to oczywiście samograje, więc prawdziwym zaskoczeniem jest tu Cillian Murphy jako Scarecrow , który ewidentnie dobrze bawi się swoją rolą. W końcu " Batman - Początek " to Człowiek Nietoperz na poważnie, ale też - jak na Nolana - wyjątkowo rozrywkowo.