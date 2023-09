Nie żyje Robert Klane. Scenarzysta "Weekendu u Berniego" miał 81 lat

Robert Klane: życie i kariera

Robert Klane i "Weekend u Berniego"

- napisał Klane junior w oficjalnym oświadczeniu.- dodaje Rob Reiner , który wystąpił w napisanej przez Klane'a komedii " Gdzie jest tatuś? " (1970) - Robert Klane przyszedł na świat 17 października 1941 roku w Port Jefferson na Long Island. Aby utrzymać rodzinę, w wieku 21 lat zatrudnił się w agencji reklamowej. Po godzinach pracował nad debiutancką powieścią "The Horse Is Dead", którą opublikował w 1967 roku. Trzy lata później ukazała się jego kolejna książka pt. "Where’s Poppa?". W tym samym roku na ekrany trafiła jej ekranizacja , do której Klane napisał scenariusz.W kolejnych latach pisarz pracował przy takich filmach jakoraz. W jego portfolio znajdziemy również sześć odcinków kultowego serialuNajwiększym sukcesem w karierze Klane'a okazała się czarna komediaz 1989 roku. To historia dwóch pracowników firmy ubezpieczeniowej, którzy demaskują oszustwo. Gdy powiadamiają o tym swojego szefa, zostają zaproszeni przez niego do domu na wyspie. Pobyt w rajskim zakątku wkrótce zamienia się w makabryczną komedię pomyłek. Film zarobił w amerykańskich kinach 30 milionów dolarów i cztery lata później doczekał się sequela. Klane nie tylko napisał scenariusz, ale stanął również za kamerą kontynuacji. W reżyserskim CV artysta miał także komedię muzyczną " Dzięki Bogu, już piątek ", w której znalazła się nagrodzona Oscarem piosenka Donny Summer pt. "Last Dance".