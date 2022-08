Nie będzie 2. sezonu "Resident Evil: Remedium". Netflix skasował serial

Czerwone światło dla "Resident Evil: Remedium"



Nie będzie drugiego sezonu " Resident Evil: Remedium ". Platforma streamingowa Netflix poinformowała, że kasuje serial luźno inspirowany kultowym cyklem gier wideo. Resident Evil: Remedium " zadebiutowało w serwisie 14 lipca. Serial spędził zaledwie 3 tygodnie w pierwszej dziesiątce najpopularniejszych tytułów na Netfliksie. Ze słabymi wynikami oglądalności przyszły, niestety, krytyczne opinie widzów i krytyków. Dość wspomnieć, że średnia ocen " Remedium " wśród użytkowników Filmwebu to 4,2.Akcja serialu rozgrywa się w 2036 roku, 14 lat po wybuchu epidemii Wirusa-T, który sprowadził świat na skraj apokalipsy. Jade Wesker walczy o przetrwanie w New Raccoon City opanowanym przez żądne krwi, makabryczne stworzenia. Jednocześnie bohaterka zmaga się z upiorami przeszłości: mrożącymi krew w żyłach powiązaniami swojego ojca ze złowrogą korporacją Umbrella, ale przede wszystkim ze wspomnieniem tego, co stało się z siostrą Billie.Twórcą serialu " Resident Evil: Remedium " jest Andrew Dabb (" Nie z tego świata "). W obsadzie znaleźli się m.in. Ella Balinska Connor Gosatti oraz Turlough Convery "Resident Evil" to najbardziej kasowa na świecie seria horrorów stworzona przez japońskie studio Capcom. Cyklowi początek dała gra wideo z 1996 roku, która szybko doczekała się szeregu kontynuacji. Z czasem pod banderą "Resident Evil" zaczęły również powstawać filmy, seriale telewizyjne, komiksy, powieści oraz słuchowiska.