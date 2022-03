Nieoczekiwane przymierza – kino, które łączy na 15. Mastercard OFF CAMERA

Głębokie podziały, różnice kulturowe nie do pokonania, w końcu przekonania o wyższości swoich od obcych od dawna decydują o tym, jak wygląda obyczajowy krajobraz. A gdyby tak z odmienności uczynić źródło siły, która ma potencjał transformacji rzeczywistości i obalania krzywdzących stereotypów? Czy to możliwe, sprawdzają bohaterowie filmów prezentowanych w ramach sekcji "Nieoczekiwane przymierza", nowości 15.Mastercard OFF CAMERA. Z perspektywy filmowego fotela kibicujemy nieoczywistym sojuszom i postaciom, które różni niemal wszystko.W debiutanckim " Les Magnétiques Vincent Maël Cardona zaprasza nas do świata młodzieńczej energii i pasji. Wypełnia go muzyka na czele z utworami Iggy Popa i The Stooges, Joy Division i The Sonics. Reżyser opowiada historię dwóch braci i założonego przez nich na początku lat osiemdziesiątych "Radia Warszawa". Philippe ( Thimotée Robart ) i Jérôme ( Joseph Olivennes ) pracują w garażu należącym do ich ojca, ale każdą wolną chwilę przeznaczają na słuchanie i rozmowy o muzyce. Do tego dochodzi wątek miłosny. Starszy z braci spotyka się z atrakcyjną Marianne ( Marie Colomb ), w której sekretnie kocha się młodszy. Kiedy chłopak otrzymuje wezwanie do odbycia służby wojskowej i na rok musi wyjechać do Berlina, wszystko się zmienia."Ukryte dziecko" Roberto Ando , adaptacja powieści o tym samym tytułem, opowiada historię niecodziennej przyjaźni. Kiedy do mieszkania profesora muzyki Neapolitańskiego Konserwatorium (melancholijny Silvio Orlando ) niespodziewanie wbiega dziesięcioletni chłopiec – Ciro ( Giuseppe Pirozzi ), łączą się dwa światy – kultury i ulicy. Dziecko okradło matkę mafiosa, która w wyniku tego trafiła do szpitala w śpiączce. Nie może liczyć na wsparcie własnego ojca. Ten chcąc ratować bliskich, w ramach zadośćuczynienia postanawia oddać syna w ręce kryminalistów. Gabriele udziela mu jednak schronienia. Reżyser z dużą dozą empatii i wyjątkową wrażliwością prezentuje przyjaźń, która odmieni życie głównych bohaterów. A nawet więcej – da im siłę, żeby przetrwać - mimo wszystko i na przekór przeciwnościom losu.Moha, Marokańczyk mieszkający obecnie w Hiszpanii, chcąc dostać pracę jako hydraulik, musi odbyć tydzień próbnego stażu w towarzystwie dwóch doświadczonych, ale pełnych uprzedzeń kulturowych mężczyzn. " Sis dies corrents " to historia tego unikalnego i dość komicznego tercetu. Wszyscy - na czele z widzami - będą musieli zweryfikować swoje poglądy i zmierzyć się z etnicznymi i kulturowymi stereotypami. Pochodzący z Katalonii Neus Ballús – ojciec reżysera był hydraulikiem - przez lata przymierzał się do zrobienia filmu odsłaniającego gęstą sieć uprzedzeń, dotkliwie obecną również w codziennym życiu. Pełen dowcipu i humoru sytuacyjnego film, w realistyczno-dokumentalnej konwencji i ze zrozumieniem portretuje nie tylko klasę pracująca, ale przede wszystkim – bohatera pochodzącego z pozornie odmiennego świata.Sekcja "Nieoczekiwane przymierza" to nowość podczas 15.Mastercard OFF CAMERA. Weź udział w święcie kina niezależnego i odwiedź Kraków w terminie 29.04-08.05.2022. Więcej informacji o programie tegorocznej edycji można znaleźć na www.offcamera.pl