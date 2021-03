Nikodem Rozbicki o "Chyłce", Jamesie Deanie i spotkaniu z Tarantino

Gdzie i w jakich okolicznościach Nikodem Rozbicki poznał Quentina Tarantino? Czy kultowe kreacje Jamesa Deana są w stanie zrobić wrażenie na współczesnych widzach? Jak zmienia się ekranowa rola, gdy zostanie zdubbingowana po niemiecku? Odpowiedzi szukajcie w nowym odcinku podcastu "Mój Ulubiony Film". Na rozmowę zaprasza Łukasz Muszyński.









Podcast możecie obejrzeć:Albo wysłuchać: Nikodema Rozbickiego możecie oglądać w serialu " Chyłka: Inwigilacja ", którego finałowy odcinek debiutuje dzisiaj na serwisie streamingowym Player. W nowym sezonie dla tytułowej bohaterki nadchodzi czas pełen prawniczych i osobistych wyzwań. W życiu prywatnym mecenas pojawi się perspektywa znaczących zmian. Chyłka, pod wpływem manipulacji Langera, zostanie zmuszona, by skonfrontować się z ojcem. Mimo wielu lat, które upłynęły od tragicznych wydarzeń opisanych w cymelium nigdy nie zdołała naprawić z nim relacji. W jej życiu osobistym zajdzie nieoczekiwana zmiana. Wiadomość, którą otrzyma, zmusi ją do rezygnacji z ulubionych nawyków i przyzwyczajeń. Czy sprosta nowemu wyzwaniu? Jak poradzi sobie ze świadomością, że być może jej życie nigdy już nie będzie takie samo?Hasło przewodnie podcastu brzmi: powiedz mi, jaki jest twój ulubiony film, a dowiem się kim jesteś. Muszyński dyskutuje z zaproszonymi gośćmi o obiektach ich największego kinomaniackiego uczucia. Konwersacja o kinie staje się punktem wyjścia do rozmowy o życiu. Albowiem sztuka i życie lubią się ze sobą przeplatać.Podcastu " Mój Ulubiony Film " możecie słuchać również na Spotify Bohaterką kolejnego odcinka będzie Magdalena Boczarska