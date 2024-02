Premiera Nintendo Switch 2 przesunięta?

W miniony weekend w sieci pojawiło się mnóstwo plotek dotyczących następnej konsoli Nintendo. Według brazylijskiego dziennikarza Pedro Henrique Lutti Lippe, który w swoim najnowszym materiale wideo na kanale OX do Controle powołuje się na informacje uzyskane od pięciu różnych źródeł, premiera może zostać przesunięta na początek 2025 roku.



Opóźnienie premiery - co wiemy?



Źródła, na które powołuje się Lippe, twierdzą, że Nintendo pracuje nad grami, które mają zadebiutować w pierwszym kwartale 2025 roku, równolegle z premierą samej konsoli. To sugeruje, że prawdopodobny plan firmy dotyczący premiery w 2024 roku został zmieniony.



Serwis Eurogamer również donosi o podobnych "szeptach" płynących z branży, choć nie udało się im jeszcze dokładnie potwierdzić tych informacji.



Co mówiły poprzednie doniesienia?



Wcześniej VGC informowało, że Nintendo celowało w premierę swojej następnej konsoli pod koniec 2024 roku. Ta informacja została później podparta przez inne media.



Dwa anonimowe źródła, z którymi VGC rozmawiało w piątek, wskazały, że pracują nad grami na Switch 2, które mają być wydane na początku przyszłego roku, ale nie potrafiły potwierdzić, czy oznacza to opóźnioną premierę samej konsoli.



Oficjalny komentarz Nintendo



Chociaż firma nie skomentowała jeszcze publicznie tych doniesień, następca Switcha był oczekiwany jeszcze w tym roku.



Na swoim ostatnim spotkaniu z inwestorami, prezes Nintendo Shuntaro Furukawa ponownie odmówił komentarza na temat planów dotyczących konsoli następnej generacji. Zamiast tego podkreślił, że obecna iteracja Nintendo Switch będzie "głównym biznesem" firmy w 2024 roku. Plan firmy na następny rok fiskalny zostanie przedstawiony podczas briefingu z wynikami w maju.



Cena i funkcjonalność nowej konsoli



Dr Serkan Toto, CEO tokijskiej firmy konsultingowej Kantan Games, podzielił się swoimi przewidywaniami, jakoby nowa konsola Nintendo miała zostać wyceniona na 400 dolarów - o 100 dolarów więcej niż cena startowa Switcha - oraz że istnieje szansa, iż gry na tę platformę będą miały cenę 70 dolarów, co jest standardem dla wielu tytułów na PS5 i Xbox Series X/S.



Według konsultanta branżowego, następna konsola Nintendo również będzie oferować funkcjonalność przenośną, jak informowało VGC w zeszłym roku.



Plotki o opóźnieniu premiery następnej konsoli Nintendo budzą wiele emocji wśród graczy. Choć firma jeszcze nie potwierdziła tych informacji, branża z niecierpliwością oczekuje oficjalnego potwierdzenia tych doniesień. Premiera nowej konsoli, nawet jeśli zostanie przesunięta na 2025 rok, z pewnością będzie jednym z najważniejszych wydarzeń na rynku gier wideo.