Nocny maraton horrorów w Multikinie i Cinema 3D: Przeżyj najstraszniejszą noc w życiu

Horror w kinie to zupełnie inny poziom strachu… A Nocny Maraton Horrorów to wydarzenie, na którym 9 września spotykają się wszyscy fani grozy w kinach w całej Polsce!

Maraton Horrorów w Multikinie i Cinema3D – już 9 września!

Nie pękasz? Wchodzisz w to? Kup bilety na naszej stronie. Skrzyknij znajomych, zabierz drugą połówkę, a jeśli jesteś prawdziwym hardcorem: przyjdź sam. Wejdź do ciemnej kinowej sali, z której nie ma ucieczki, a w której straszą następujące filmy:PREMIERA: " Bodies Bodies Bodies " – prześmiewczy portret młodego pokolenia, slasher i hipnotyczny trip w jednym. Zapraszamy na imprezę, ale nie możemy obiecać, że wszyscy wyjdą z niej żywi!PREMIERA: " The Twin " – poznajcie kolejne creepy dziecko z horroru, przez które nie będziecie mogli spać po nocach… Jeden bliźniak zginął w wypadku, drugi ocalał: ale zachowuje się tak dziwnie, że jego własna matka jest nim przerażona. Zło czyha za drzwiami " – mało wam strasznych dzieci? Proszę bardzo: chłopiec znajduje kolegę w opuszczonym domu obok swojego. Zarówno mały sąsiad, jak i budynek skrywają mroczne tajemnice. Pisklę " – jako wisienka na torcie coś dla amatorów baaardzo dziwnych filmów i psychologicznego horroru. Co wyrośnie z jaja znalezionego przez nastolatkę poszukującą akceptacji swojej matki?Maraton Horrorów odbędzie się w kinach sieci Multikino oraz Cinema3D ( z wyłączeniem Sopotu, Starego Browaru, Malta, Młocin, Kalisza, Gorzowa, Głogowa, Olsztyna, Rumii, Zabrza, Warszawy Wola, Katowic, Pruszkowa, Lublina i Świdnicy )Szczegółowy wydarzenia oraz cennik biletów znajdują się na stronach www.multikino.pl oraz www.cinema3d.pl