Nominowane do Oscarów filmy wróciły na ekrany kin

Przedoscarowa gorączka trwa nie tylko w Los Angeles, ale również w polskich kinach. Drugi rok z rzędu (a czwarty w ostatniej dekadzie) film rodzimej produkcji powalczy o prestiżową pozłacaną statuetkę.Z okazji rozdania Nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej sieć kin Cinema City przygotowała ofertę specjalną. Na ekrany powróciły 4 tytuły nominowane w głównej kategorii:oraz polski kandydat do Oscara –Dodatkowo, bilety na te filmy są w dużo niższych niż zwykle cenach. To doskonała okazja, żeby przypomnieć sobie lub wreszcie obejrzeć najlepsze propozycje filmowe minionego roku, a także ocenić pracę aktorów i reżyserów, którzy również w niedzielną noc będą mieli szansę na statuetkę. W kategoriach aktorskich nominowani są przecież m.in. Joaquin Phoenix Leonardo DiCaprio czy Brad Pitt , a o Oscara powalczą reżyserowie m.in.Jednocześnie, jak rzadko kiedy, na ekranach polskich kin zaraz przed ceremonią rozdania Nagród, możemy zobaczyć prawie wszystkie filmy nominowane w głównych kategoriach. Wciąż wyświetlane są" czy. Warto z tego skorzystać i wyrobić sobie własną opinię jeszcze przed werdyktem Amerykańskiej Akademii.Promocja Cinema City na tytuły, które wróciły na ekrany, potrwa jeszcze tydzień po rozdaniu Oscarów, do 16 lutego.