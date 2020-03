Nowa "Piła" na kwarantannie. Lionsgate odwołuje premierę

3 2 1



Po tym, jak większość amerykańskich kin została zamknięta,a wcześniej podobne kroki podjęto w innych krajach świata, kolejni dystrybutorzy ogłaszają zmiany w swoim kalendarzu premier. Wśród nich jest też Lionsgate.Studio zdecydowało się na usunięcie z planu premier filmu. Obraz, który powstał za sprawą Chrisa Rocka (gwiazdor zagrał w nim również jedną z głównych ról), miał trafić do kin w maju. Lionsgate nie podało na razie nowej daty premiery.młody arogancki detektyw Ezekiel Banks i jego nowy policyjny partner prowadzą śledztwo w sprawie sadystycznych morderstw, które przypominają serię krwawych zbrodni sprzed lat. Przekonany o swojej przenikliwości Zeke nie zdaje sobie sprawy, że krok po kroku daje się wciągnąć w wyszukaną i przemyślaną grę. W szalonym umyśle mordercy zrodził się plan tak okrutny, że nawet policyjni weterani nie wyobrażają sobie tego, co nadchodzi.Lionsgate usunęło z kalendarza premier także dwa inne tytuły:horror, który miał trafić do kin 24 kwietniathriller z Sarah Paulson , którego premiera była dotąd planowana na 8 maja.