Nowa Zelandia domem serialowego "Władcy Pierścieni"

Wiemy już, gdzie powstawać będą zdjęcia do ambitnego serialu fantasy Amazonu. Showrunnerzy, J.D. Payne Patrick McKay , ogłosili we wtorek, że będzie to Nowa Zelandia. Twórcy idą więc śladami Petera Jacksona , który swoje obie trylogie inspirowane twórczością Tolkiena kręcił właśnie tam.Jak podkreślili prowadzący, Nowa Zelandia zapewnia piękne i dziewicze plenery o różnym charakterze, jak lasy, góry, wybrzeża. Ma też rozwiniętą infrastrukturę filmową, co jest niezwykle kluczowe w przypadku przedsięwzięcia o tak potężnej skali realizacyjnej.Akcjaosadzona została w Drugiej Erze Słońca, kiedy to nad światem dominowało najwspanialesze królestwo ludzi w historii, Numenor. Zaś Sauron w tajemnicy knuł diaboliczny plan, który mógł doprowadzić do zniszczenia wszystkich ludów Śródziemia.Produkcja serialu powinna ruszyć za kilka miesięcy.