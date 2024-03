Gotowi na błyszczące wampiry? Nadchodzi serialowy "Zmierzch"

Nie aktorski a animowany serial o błyszczących wampirach

"Saga Zmierzch", czyli apogeum filmowych produkcji spod znaku Young Adult

Zwiastun filmu "Zmierzch"

Kiedy poprzednio informowaliśmy o serialu, miał to być serial aktorski. Lionsgate jednak zmieniło zdanie i uznało, żeMichael Burns potwierdził ten projekt na wtorkowej konferencji o mediach zorganizowanej przez Morgan Stanley. Niestety nie udzielił żadnych informacji na jego temat.to seria powieści autorstwa. Pierwsza z nich została wydana w 2005 roku. Trzy lata później na ekrany kin trafiła adaptacja zw rolach głównych.Siedemnastoletniaprzeprowadza się do ponurego miasteczka w deszczowym stanie Washington i poznaje tajemniczego, przystojnego. Chłopak ma nadludzkie zdolności – nie można mu się oprzeć, ale i nie można go rozgryźć. Dziewczyna usiłuje poznać jego mroczne sekrety, nie zdaje sobie jednak sprawy, że naraża tym siebie i swoich najbliższych na niebezpieczeństwo. Okazuje się, bowiem, że zakochała się w wampirze...