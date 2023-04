"Zmierzch" powróci jako serial! Stephenie Meyer, autorka literackiego pierwowzoru, zaangażowana w projekt

Co wiemy o serialowej adaptacji "Zmierzchu"?

Fenomen "Zmierzchu"

Jeśli jesteście fanami błyszczących wampirów, mamy dla Was dobrą wiadomość.Serial na podstawiejest na wczesnym etapie rozwoju. Według źródła, na które powołuje się portal The Hollywood Reporter,, czyli autorka literackiego pierwowzoru, ma być zaangażowana w prace nad nim. Na razie wiadomo jednak, jaką będzie pełnić funkcję.Scenariusz napisze, która ma w swoim CV takie produkcje jakczy. Aktualnie prowadzi ona rozmowy w sprawie charakteru adaptacji – czy będzie ona wierna książkom, czy też opowie historię z nowej perspektywy."Zmierzch" to seria powieści autorstwa. Pierwsza z nich została wydana w 2005 roku. Trzy lata później na ekrany kin trafiła adaptacja zw rolach głównych. Zobaczcie jego zwiastun:Siedemnastoletniaprzeprowadza się do ponurego miasteczka w deszczowym stanie Washington i poznaje tajemniczego, przystojnego. Chłopak ma nadludzkie zdolności – nie można mu się oprzeć, ale i nie można go rozgryźć. Dziewczyna usiłuje poznać jego mroczne sekrety, nie zdaje sobie jednak sprawy, że naraża tym siebie i swoich najbliższych na niebezpieczeństwo. Okazuje się, bowiem, że zakochała się w wampirze...