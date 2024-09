Netflix szykuje serial "Zmierzch". Kto będzie jego bohaterem?

"Słońce w mroku": szczegóły projektu

Scenarzystką i producentką wykonawczą projektu będzie Sinead Daly mająca na koncie udział w takich projektach jak " Get Down ", " Wychowane przez wilki " i " The Walking Dead: Nowy Świat ". Stanowisko producentki piastuje również Meyer . Realizacją zajmie się wytwórnia Lionsgate.Polski wydawca "Słońca w mroku" zachęca:"Zmierzch" to warta miliardy dolarów seria powieści autorstwa Meyer. Pierwsza książka została wydana w 2005 roku. Trzy lata później na ekrany kin trafiła jej adaptacja z Kristen Stewart Robertem Pattinsonem w rolach głównych.Główna bohaterka " Zmierzchu " siedemnastoletnia Isabella Swan przeprowadza się do ponurego miasteczka w deszczowym stanie Washington i poznaje tajemniczego, przystojnego Edwarda Cullena. Chłopak ma nadludzkie zdolności – nie można mu się oprzeć, ale i nie można go rozgryźć. Dziewczyna usiłuje poznać jego mroczne sekrety, nie zdaje sobie jednak sprawy, że naraża tym siebie i swoich najbliższych na niebezpieczeństwo. Okazuje się, bowiem, że zakochała się w wampirze.