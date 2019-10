Nowa komedia z Melissą McCarthy nie trafi w grudniu do kin

Getty Images © Gabe Ginsberg



W grudniu Warner Bros. miał wprowadzić do kin komedię, której gwiazdą jest Melissa McCarthy , a całość wyreżyserował jej mąż Ben Falcone . Plany te nie są już aktualne. Zamiast do kin obraz trafi od razu na platformę HBO Max, która wystartuje wiosną 2020 roku. McCarthy twierdzi, że decyzję o tym, by zrezygnować z kinowej dystrybucji podjęła wspólnie z mężem i w porozumieniu z wytwórnią. Jednocześnie mówi, że Warner Bros. było już gotowe wystartować z promowaniem kinowej premieryBohaterką filmu jest Carol Peters. W jej życiu nigdy nie wydarzyło się nic nadzwyczajnego. Dlatego kiedy z jej telewizora, telefonu i kuchenki mikrofalowej zaczynają płynąć złośliwe komentarze pod jej adresem, bohaterka uznaje, że to jakiś żart. Albo że traci rozum. W rzeczywistości pierwsza na świecie sztuczna inteligencja obrała ją sobie jako obiekt obserwacji, przejmując kontrolę nad jej życiem... co stanowi tylko wstęp do większego, bardziej złowróżbnego planu przejęcia kontroli nad światem. Carol staje się ostatnią deską ratunku dla ludzkości, zanim wrogo nastawiona sztuczna inteligencja doprowadzi do jej zagłady.