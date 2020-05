Nowa odsłona "Star Trek" w drodze na ekran

Ulubieni bohaterowie fanów wrócą w nowej odsłonie "Star Trek". Serial trafi na platformę streamingową CBS All Access. W "Star Trek: Strange New Worlds" zobaczymy Ansona Mounta jako kapitana Christophera Pike'a, Rebeccę Romijn jako Numer Jeden i Ethana Pecka jako oficera naukowego Spocka. Akcja będzie się toczyć 10 lat przed objęciem U.S.S. Enterprise przez kapitana Kirka.– mówi Julie McNamara, dyrektor programowa platformy. Nowy serial będzie będzie doskonałym dopełnieniem franczyzy i pozwoli spojrzeć na cykl z nowej perspektywy.Za scenariusz nowych odcinków odpowiadać będą nagrodzony Oscarem za scenariusz " Pięknego umysłu Akiva Goldsman oraz Alex Kurtzman i Jenny Lumet, którzy wraz z Henrym Alonso Myersem, Heather Kadin, Rodem Roddenberrym i Trevorem Rothem będą także producentami wykonawczymi. Goldsman, będący twórcą " Star Trek: Picard ", nie kryje entuzjazmu.– mówi. Alex Kurtzman , mający na koncie scenariusze do licznych filmów i seriali z uniwersum "Star Trek", w 2018 roku podpisał z CBS pięcioletni kontrakt. Twórca będzie nadzorował rozwój kolejnych odsłon serii realizowanych dla stacji.