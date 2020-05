Nowa powieść Eleny Ferrante w drodze na ekran

Netflix rozpoczął właśnie prace nad serialową adaptacją najnowszej powieści Eleny Ferrante . Akcja "Zakłamanego życia dorosłych" toczy się w Neapolu w latach 90. Główną bohaterką powieści jest młoda dziewczyna imieniem Giovanna, która chce odkryć tajemnicę skrywaną przez jej rodziców. Elena Ferrante to najlepsza współczesna włoska pisarka. Autorka zdecydowała się publikować pod przybranym nazwiskiem, ale dzięki jej powieściom możemy przypuszczać, że wychowała się w Neapolu, opuściła rodzinne miasto, aby zdobyć wyższe wykształcenie, założyła rodzinę. Elena Ferrante mówi, że nie wybrała anonimowości, ale nieobecność. Przed debiutem napisała do wydawcy: "Będę waszą najtańszą autorką. Oszczędzę wam nawet mojej obecności". Woli, aby książki broniły się same, dlatego tożsamość pisarki jest jedną z największych tajemnic światowego rynku wydawniczego.We Włoszech "Zakłamane życie dorosłych" ukazało się w listopadzie 2019 roku. Światowa premiera powieści zaplanowana była na czerwiec, jednak w związku z wybuchem pandemii koronawirusa została przesunięta na wrzesień. W Polsce książka ukaże się nakładem wydawnictwa Sonia Draga. Data premiery serialu nie jest jeszcze znana.