Nowa wersja "Niebezpiecznych związków" w drodze na ekran

Stacja Starz zamówiła 8-odcinkowy serial oparty na klasycznej powieści Pierre'a Choderlosa de Laclosa Showrunnerką przedsięwzięcia jest Harriet Warner ). Produkcją zajmą się studia Playground Entertainment oraz Flame Ventures.Akcja oryginału rozgrywa się w XVIII-wiecznym Paryżu. Markiza de Merteuil potrzebuje przysługi ze strony swojego byłego kochanka, wicehrabiego de Valmont. Jej były mąż planuje małżeństwo z młodą, cnotliwą Cecile de Volanges. Markiza pragnie, by Valmont uwiódł Cecile przed ślubem. W międzyczasie wicehrabia stara się zrealizować własne plany podboju - jego celem jest Madame de Tourvel, piękna, bogobojna mężatka. Markiza nie wierzy w to, że Valmontowi się uda zdobyć tę kobietę. Obiecuje mu nagrodę w postaci ostatniej nocy spędzonej z nią, jeżeli Valmont dostarczy jej pisemny dowód na to, iż między nim a Madame de Tourvel doszło do zbliżenia.były już wielokrotnie ekranizowane. Najsłynniejszą adaptacją jest Michelle Pfeiffer w rolach głównych.