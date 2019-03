Nowi "Pogromcy duchów" jak "Stranger Things"?

3 2 1



Jak wiadomo, latem mają się rozpocząć zdjęcia do filmuw reżyserii Jasona Reitmana . Do tej pory o filmie wiedzieliśmy niewiele. Tymczasem portal That Hashtag Show twierdzi, że wie, kim będą tytułowi pogromcy duchów.Strona zaprezentowała listę czwórki protagonistów. Oto ona:- Najważniejsza postać filmu. Nieprzeciętnie inteligentne dziecko, które ma problemy z wyrażaniem emocji i ich interpretowaniem u innych. Jej bezosobowe obserwacje są przez to często nieintencjonalnie zabawne. Jej naukowa wiedza okaże się mieć olbrzymią wartość. Jest siostrą "Nastoletniego chłopca".- Wielki entuzjasta fantastyki i teorii spiskowych. Jest otwarty na świat. Do wszystkiego i wszystkich podchodzi z entuzjazmem. Kiedy spotyka "Dziewczynkę" natychmiast postanawia zostać jej przyjacielem. Uwielbia prowadzić narracje, na żywo opisując (i ubarwiając) wydarzenia, których jest świadkiem.- Ma 15 lat, ale ludziom mówi, że ma 17. Pasjonuje się mechaniką. Jest troskliwym bratem dla "Dziewczynki". Kiedy jego rodzina przeprowadza się do nowego miasta, spotyka "Nastoletnią dziewczynkę", w której od razu się zadurza.- Pracuje w auto-komisie i jeździ na rolkach. Jest wyluzowana i ma cięty język. Kiedy spotyka "Nastoletniego chłopca", zaczyna z nim flirtować, co z czasem przeradza się w prawdziwą przyjaźń.That Hashtag Show twierdzi, że największe szanse na angaż do roli "Nastoletniej dziewczynki" ma Jenna Ortega znana z seriali Finn Wolfhard zema z kolei zagrać "Nastoletniego chłopca".Nowibędą rozgrywać się w tym samym świecie, co dwie pierwsze części. Do kin trafią w lipcu 2020 roku.