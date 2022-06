BIULETYN: Kiedy "Pogromcy duchów" trafią do kin?

"Pogromcy duchów: Dziedzictwo" - sequel z datą premiery

Przedstawiamy środowy przegląd informacji ze świata filmów i seriali.Kontynuacja filmu " Pogromcy duchów: Dziedzictwo " nie ma jeszcze tytułu, ale ma już datę premiery. Sony ogłosiło, że kolejna część trafi do amerykańskich kin 20 grudnia 2023 roku. Datę tę już wcześniej zarezerwowano na musical " The Color Purple ". [za: The Hollywood Reporter] Jacob Batalon będzie jedną z gwiazd filmu studia Screen Gems "Horrorscope". W obsadzie są również: Alana Boden Avantika . Będzie to historia grupy studentów, którzy zaczynają ginąć po tym, jak każdemu z nich postawiono horoskop. Czy mogą pokonać przeznaczenie? [za: Deadline] Eric Dane dołączył do obsady filmu "One Fast Move". Gwiazdą projektu jest KJ Apa . Film jest historią wydalonego z wojska żołnierza, który nawiązuje kontakt z ojcem chcąc, by ten pomógł mu zrobić karierę w wyścigach motocyklowych. [za: Deadline] Melissa Benoist zagra główną rolę w serialu platformy HBO Max "The Girls on the Bus". Fabuła bazować będzie na rozdziale z książki dziennikarki Amy Chozick, który poświęcony był jej pracy jako korespondentka kampanii prezydenckiej Hilary Clinton. [za: TV Line]