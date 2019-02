Nowy cykl w Multikinie z Grażyną Torbicką i Michałem Walkiewiczem

Od 18 lutego w każdy poniedziałek o godz. 19:30 na ekranach kin sieci Multikino prezentowane będą filmy specjalnie wyselekcjonowane przez najbardziej renomowaną popularyzatorkę dobrego kina w Polsce – Grażynę Torbicką i redaktora naczelnego portalu Filmweb.pl – Michała Walkiewicza. W 16 wybranych kinach sieci Multikino pokazane zostaną tytuły, które zyskały uznanie krytyków i podbiły serca publiczności na europejskich i światowych festiwalach filmowych. W ramach cyklu projekcję każdego tytułu poprzedzi premierowy odcinek programu "Mistrzowie Kina Mastercard", prowadzony przez dwójkę krytyków. Po projekcjach na dużym ekranie odcinki programu będzie można zobaczyć także na portalu Filmweb.pl, który – jako partner projektu – uruchomi w serwisie specjalną podstronę dedykowaną właśnie "Mistrzom Kina Mastercard". Grażyna Torbicka i Michał Walkiewicz na dwa głosy wprowadzą widzów w tematykę filmu, zaakcentują najbardziej interesujące aspekty, ulokują film w szerszym kontekście bądź zwrócą uwagę na detale, których analiza może rzucić nowe światło na całość.– mówi- dodajeProjekt "Mistrzowie Kina Mastercard" realizowany będzie aż w 16 kinach sieci Multikino: w Warszawie (w kinach na Targówku i Ursynowie), Poznaniu (w Multikinie Malta), Gdańsku, Sopocie, Szczecinie, Wrocławiu, Rzeszowie, Olsztynie, Pruszkowie, Łodzi, Lublinie, Krakowie, Katowicach, Bydgoszczy i Kielcach.– wyjaśnia, Commercial Director Multikina. –Pierwszym filmem prezentowanym w ramach projektu będziezdobywcy Oscara Pawła Pawlikowskiego , który również w tym roku znalazł się w gronie reżyserów nominowanych do Nagrody Akademii Filmowej.otrzymała również nominację do Oscara w kategoriach "najlepszy film nieanglojęzyczny" i "najlepsze zdjęcia". Obraz został nagrodzony dotychczas m. in. Złotą Palmą (dla najlepszego reżysera), Nagrodą Stowarzyszenia Nowojorskich Krytyków Filmowych, czy – w kilku kategoriach – Złotymi Lwami i Europejskimi Nagrodami Filmowymi.