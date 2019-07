Nowy film Clinta Eastwooda "Przemytnik" już na Blu-ray i DVD

Earl Stone ( Clint Eastwood ) ma ponad 80 lat. Nie ma pieniędzy, jest samotny i grozi mu zajęcie przez bank zadłużonego biznesu. Właśnie wtedy otrzymuje ofertę pracy, która wymaga od niego jedynie jazdy samochodem. W ten prosty sposób Earl staje się kurierem narkotykowym na usługach kartelu, z czego zupełnie nie zdaje sobie sprawy. Dobrze sobie radzi. W zasadzie tak dobrze, że wielkość przewożonych przez niego ładunków stale wzrasta, a sam Earl dostaje pomocnika. Trafia także na celownik znanego ze swej determinacji agenta DEA Colina Batesa ( Bradley Cooper ). Mimo że problemy finansowe Earla odchodzą w niepamięć, błędy popełnione przez niego w przeszłości zaczynają doskwierać mu coraz bardziej. Nie wiadomo jednak, czy zdąży je naprawić, zanim dobiorą się do niego organy ochrony porządku publicznego albo egzekutorzy kartelu.to najnowszy film wyreżyserowany przez Clinta Eastwooda i pierwsza od czasuprodukcja, w której zagrał także główną rolę. Obraz powstał na podstawie autentycznej historii Leo Sharpa, weterana wojennego, który w latach 80. ubiegłego wieku pracował jako przemytnik narkotyków dla meksykańskiego kartelu Sinaloa.W ostatnich latach Eastwood stawał przed kamerą zaledwie kilka razy, ale postać Earla skłoniła go do podjęcia tego wysiłku kolejny raz. –– mówi Clint Eastwood Na ekrany amerykańskich kinwszedł 14 grudnia 2018 roku, gdzie został bardzo dobrze przyjęty przez widzów i krytyków, a David Ehrlich na łamach serwisu IndieWire nazwał go "jednym z najlepszych w dorobku Clinta Eastwooda ".