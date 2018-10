FOTO: Eastwood jako przemytnik narkotyków

Wytwórnia Warner Bros. zaprezentowała plakat nowego filmu Clinta Eastwooda pt.. Trafi on do amerykańskich kin 14 grudnia.W inspirowanym autentycznymi zdarzeniami dramacie Eastwood wciela się w Leo Sharpa - weterana II wojny światowej, który w wieku 90 lat znalazł zatrudnienie w biznesie narkotykowym. Mężczyzna szmuglował w swoim żołądku wartą 3 miliony dolarów kokainę należącą do kartelu Sinaloa. Przyskrzyniono go na granicy z Meksykiem. Dzięki staraniom prawnika został skazany na zaledwie 3 lata więzienia.Autorami scenariusza są Nick Schenk ) i Dave Holstein . W obsadzie znaleźli się również Bradley Cooper