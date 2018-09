Nowy film Eastwooda jeszcze w tym roku!

Getty Images © Neilson Barnard



3 2 1



Wytwórnia Warner Bros. ogłosiła, że najnowszy film Clinta Eastwooda trafi do kin jeszcze w tym roku. Amerykańską premierę zaplanowano na 14 grudnia. Eastwood nie tylko wyreżyserował film, ale także zagrał w nim główną rolę. Czterokrotny laureat Oscara uwinął się z realizacją w ekspresowym tempie - zdjęcia dorozpoczęły się w czerwcu i zakończyły miesiąc później.Data premiery wskazywałaby na to, że Warner Bros chce wystawić dzieło Eastwooda do wyścigu oscarowego. Jak twierdzą jednak informatorzy portalu Deadline, wytwórnia zwraca przede wszystkim uwagę na komercyjny potencjał filmu, który ma szansę stać się kasowym hitem w okresie Bożego Narodzenia.to autentyczna historia Leo Sharpa ( Eastwood ) - weterana II wojny światowej, który w wieku 90 lat znalazł zatrudnienie w biznesie narkotykowym. Mężczyzna szmuglował w swoim żołądku wartą 3 miliony dolarów kokainę należącą do kartelu Sinaloa. Przyskrzyniono go na granicy z Meksykiem. Dzięki staraniom prawnika został skazany na zaledwie 3 lata więzienia.