BIULETYN: Zdjęcia z "The Crown" i "Shazama"

Netflix zaprezentował zdjęcie Heleny Bonham Carter jako księżniczki Małgorzaty z serialu. [za: Variety]Komikszostanie zekranizowany. Napisany przez piosenkarkę Lights jest historią dziewczyny zamieszkującej pokręcony fantastyczny świat. [za: Deadline] Sam Witwer , który wzagrał Doomsdaya, dołączył do obsady. Wcieli się w adwersarza głównej bohaterki agenta Liberty. [za: EW] Brett Leonard pracuje nad nowym obrazem pod tytułem. Jednocześnie robi z niego tradycyjny film pełnometrażowy jak i 10-częściowy projekt virtual reality. Fabularnie będzie to opowieść o grupie młodych ludzi, którzy próbują swych sił w Hollywood jako aktorzy. [za: Deadline] Kelsey Grammer zagra jedną z głównych ról w filmie. Jest to historia młodego mężczyzny, który chciałby zrobić karierę w branży muzycznej jako A&R. Na razie jednak roznosi w wydawnictwie płytowym firmę. Kluczem do kariery może okazać się podstarzały, niezrównoważony, zapomniany rockman. Obraz wyreżyseruje Rachel Winter. [za: Deadline]Pochodzący z Turcji Numan Açar dołączył do obsady filmu. Na razie nie ujawniono, kogo zagra. [za: Deadline]Do sieci trafiło jeszcze jedno zdjęcie z komiksowego widowiska. Tym razem możecie na nim zobaczyć młodego bohatera Billy'ego i jego kumpla Freddy'ego. [za: EW] Marc Meyers został wybrany na stanowisko reżysera filmu. Fabuła inspirowana jest prawdziwą historią i opowiada o parze, która zamierzała się pobrać. W dniu zaręczyn mężczyzna dowiaduje się, że choruje na raka i pozostał mu rok życia. Para nie rezygnuje z planów ślubnych i postanawia wspólnie cieszyć się pozostałym im czasem. [za: The Hollywood Reporter] Victor Rasuk zagra u boku Clinta Eastwooda w filmie. Jest to historia 80-latka na skraju bankructwa, dla którego ostatnim ratunkiem okazuje się pozornie zwyczajna oferta pracy - ma po prostu być kierowcą. Nie wie, że jest wykorzystywany jako przemytnik przez meksykański kartel narkotykowy. Co gorsza, na jego ślad wpada agent DEA. [za: Deadline] David Arquette dołączył do obsady filmu. Obraz opowiada o perypetiach 14-letniej dziewczyny hinduskiego pochodzenia związanych z dorastaniem oraz konfliktem tradycji jej rodziny z życiem we współczesnej Ameryce. [za: Deadline] Frances Fisher znaleźli się w obsadzie produkowanego przez Rosario Dawson filmu. Jest to opowieść o mężczyźnie, weteranie wojennym, cierpiącym na zespół stresu pourazowego. Po samobójczej śmierci przyjaciela, który również służył w Iraku, popada w depresję przekonany, że nie można wyleczyć się z traumy doznanej na wojnie. [za: Deadline]