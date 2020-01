Nowy podcast Filmwebu: Musimy porozmawiać o kinie

Dlaczego Dorota Kostrzewa ogląda wszystkie filmy z Liamem Neesonem , a Kuba Popielecki uważa, żeto świetne świąteczne kino? Co Michała Walkiewicza pociąga w? Czy Łukasz Muszyński naprawdę powiedział, że Patryk Vega to polski Lars von Trier ? Odpowiedzi szukajcie w podcaścieW 1. odcinku redakcyjnego podcastu Filmwebu dzielimy się przemyśleniami na temat filmów, które cieszą się uznaniem widzów, ale naszych serc z jakichś powodów nie zdobyły, i takich, które na przekór wszystkim darzymy ciepłymi uczuciami, choć być może na to nie zasługują.Rozmawiają: Michał Walkiewicz, Dorota Kostrzewa, Łukasz Muszyński i Jakub Popielecki.