O czym opowie "Godzilla vs. Kong"?

W tym tygodniu ruszają zdjęcia do widowiska. Z tej okazji Adam Wingard , reżyser projektu, ujawnił pierwszy opis fabuły. Za wiele to on jednak nie ujawnia.W czasach, kiedy potwory chodzą po Ziemi, walka ludzkości o swoją przyszłość sprawi, że Godzilla i Kong znajdą się na kursie kolizyjnym, co doprowadzi do spektakularnej batalii. Podczas gdy członkowie Monarch ruszają na niebezpieczną misję mającą na celu odkrycie genezy Tytanów, grupa ludzi organizuje spisek, którego celem jest likwidacja potężnych istot raz na zawsze, i to zarówno tych złych jak i dobrych.Widowisko trafi do kin w maju 2020 roku.