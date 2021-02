Starcie potworów na nowym plakacie filmu "Godzilla vs. Kong"

W sieci pojawił się nowy plakat widowiska " Godzilla vs. Kong ". Wy możecie obejrzeć go poniżej:Dodatkowo producent Alex Garcia ujawnił kilka dodatkowych szczegółów filmu. Wszystko wskazuje na to, że pojawi się nowa mroczna organizacja. Nazywa się Apex i zdaniem producenta jest to ekstremalna wersja Amazonu lub Apple'a. Koncern wzbudzi podejrzenia u Madison ( Millie Bobby Brown ), która postanowi sprawdzić kilka faktów.Dla wielu osób słowa producentów są kolejnym potwierdzeniem przypuszczeń, że w filmie pojawi się Mechagodzilla. Czy tak jest w rzeczywistości, przekonamy się pod koniec marca, kiedy Warner Bros. i HBO Max pokażą widowisko światu.