Box Office USA: "Godzilla vs. Kong" nie oddaje prowadzenia

W amerykańskich kina sytuacja ustabilizowała się. Przy braku dużych premier (" Mortal Kombat " ma się dopiero pojawić) lista najbardziej kasowych tytułów weekendu jest bliźniaczo podobna do tej sprzed tygodnia. Wciąż na czele jest widowisko " Godzilla vs. Kong ", które zarobiło 7,7 mln dolarów.Jest to oczywiście nowy rekord trzeciego weekendu w czasach pandemii. Dotychczasowym najlepszym wynikiem mógł pochwalić się " Tenet "- 6,6 mln dolarów. " Godzilla vs. Kong " to również pierwszy od ponad roku film, który w amerykańskich kinach zdołał osiągnąć granicę 80 milionów dolarów. Wydaje się, że o 100 milionów będzie trudno, ale wszystko zależeć będzie od tego, jak dobrym otwarciem popisze się " Mortal Kombat ".W pierwszej dziesiątce znalazło się miejsce tylko dla jednej nowości. To nowy horror Bena Wheatleya In the Earth ". Ostatni skromny film Brytyjczyka zanim zajmie się hollywoodzkim widowiskiem "The Meg 2" zarobił pół miliona dolarów będąc pokazywanym w zaledwie 547 kinach. To dało solidną średnią 925 dolarów na kino, co jest piątym wynikiem weekendu. To dobra wiadomość dla dystrybutora Neon, który w czasach pandemii nie miał żadnych znaczących wyników.Pierwsza dziesiątka wygląda następująco: