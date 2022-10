OFF CINEMA w Poznaniu zaprasza w dniach 18-23 października

8 sekcji tematycznych, 50 pełnometrażowych filmów dokumentalnych, po raz 26 w Poznaniu. Festiwal Filmów Dokumentalnych OFF CINEMA to kompleksowy przegląd współczesnej kondycji kina dokumentalnego, który za pomocą ruchomych obrazach z największą i najszczerszą uwagą opowiada o otaczającym nas świecie. W nowej formule Festiwalu wyszliśmy z oglądania filmów Online i skupiamy się w całości na OFFie: przede wszystkim na sytuacji za wschodnią granicą, w kluczowej dla tegorocznej edycji Festiwalu sekcji Bardzo Bliski Wschód.OFF CINEMA odwiedzi Yuliia Antypova, kierująca na co dzień dużym kinem studyjnym w centrum wciąż zagrożonego Kijowa. Z Berlina przyjedzie stały bywalec i przyjaciel festiwalu Andrei Kutsila – białoruski dokumentalista, który po realizacji filmu " Gdy kwiaty nie milczą " nie może wrócić do ojczyzny. Na dużym ekranie będzie też można obejrzeć " Mariupol " w reż. Mantasa Kvedaraviciusa – litewskiego reżysera, który zginął podczas realizacji drugiej części dylogii w ostrzeliwanym przez Rosjan Mariupolu. W polskim " Syndromie Hamleta " młoda ukraińska reżyserka teatralna rusza w głąb kraju poszukując współczesnego Hamleta – reżyser Piotr Rosołowski przyjedzie do Poznania na spotkanie z widzami.Na otwarcie Festiwalu świetny debiut Bogny Kowalczyk Boylesque " – o najstarszej w Polsce drag queen. Wiemy, że Planeta B nie istnieje, o czym można będzie się przekonać w filmach zebranych w Eco Doc, gdzie Maciej Fiszer opowie o życiu krów, a Natalia Koryncka-Gruz o zmierzeniu się z Simoną Kossak. Spojrzymy też w górę, w cieszącej się największą popularnością sekcji Dokumentów Górskich, ale też w stronę Klasyki Dokumentu – wrócimy do kultowej trylogii "Quatsi" Godfreya Reggio i debiutu Michaela Moore'a Roger i Ja ". Nie zabraknie również immersyjnych Filmów o filmach, w tym najnowszego portretu Charliego Chaplina , muzycznych Dźwięków dokumentu z biografią Leonarda Cohena i najważniejszych dokumnetów Sezonu. Przy okazji Pokazów specjalnych spotkamy się z dokumentalistami i dokumentalistkami oraz obejrzymy wyjątkowe filmy w wyjątkowych warunkach – " De humani corporis fabrica " opowiadający o wnętrzu człowieka zaprezentujemy w Collegium Anatomicum Uniwersytetu Medycznego, a biografię legendarnego włoskiego kompozytora filmowego " Ennio " Morricone zaprezentujemy w przestrzeni Akademii Muzycznej.Festiwal będzie, jak co roku, dostępny dla wszystkich: odbędą się pokazy z audiodeskrypcją, a spotkania będą tłumaczone na PJM.Spotkania literackie to już tradycyjna i wyjątkowa sekcja nie-filmowa OFF CINEMA: w tym roku porozmawiamy o Filmowym Dolnym Śląsku, technikach audiowizualnych w kinie współczesnym, polskim Lwowie i skomercjalizowanym Podhalu. Będzie też okazja do posłuchania konfrontacji autorki książki z filmową adaptatorką dzieła – pisarka Anna Kamińska i reżyserka Natalia Koryncka-Gruz porozmawiają o Simonie Kossak.