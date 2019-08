OSCARY 2020: Iran stawia na dokument

Po raz 25. Iran będzie walczyć o statuetkę Oscara dla najlepszego nieanglojęzycznego filmu. Specjalny komitet wybrał już tegorocznego kandydata. Został nim dokument(Finding Farideh).Film jest historią kobiety, która 40 lat wcześniej jako dziecko została oddana do adopcji rodzinie z Holandii. Teraz próbuje odkryć swoich biologicznych krewnych. Trzy rodziny twierdzą, że jest jedną z nich. Kobieta przybywa więc do Iranu, by wykonać testy DNA i odkryć swoją irańską tożsamość.Iran ma na swoim koncie trzy nominacje do Oscarów, z których dwie zamienione zostały na statuetki. Dwukrotnie światową konkurencję pokonywały dzieła Asghara Farhadiego ).Kraje mają czas do 1 października, by zgłosić swoich kandydatów do Oscara. Do tej pory zrobiły to:Algieria:Gruzja:Iran:Szwajcaria: