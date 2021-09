OSCARY 2022: Szwajcaria stawia na "Olgę"

Znamy trzeci obraz, który będzie ubiegał się w tym roku o statuetkę Oscara dla najlepszego filmu międzynarodowego. Swojego reprezentanta wybrała Szwajcaria.Kraj ten reprezentować będzie " Olga ". Jest to opowieść o 15-letniej Ukraince, która na obczyźnie przygotowuje się do mistrzostw Europy w gimnastyce sportowej. Tymczasem na Ukrainie trwają protesty zwane Euromajdanem. Film miał swoją premierę na canneńskim Tygodniu Krytyki.Reprezentanci Szwajcarii wywalczyli do tej pory pięć nominacji w kategorii dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego (dawna nazwa). Dwukrotnie zamienili je na statuetki: w 1985 roku (" Przekątna gońca ") i w 1991 roku (" Podróż nadziei ").Do tej pory swoich kandydatów do Oscara zgłosiły następujące państwa:Ekwador: " Sumergible Polska: " Żeby nie było śladów Szwajcaria: " Olga