Syn Kurta Russella ucieknie z Nowego Jorku?

Jak informowaliśmy już na stronach Filmwebu, trwają prace nad remakiem. Wszyscy zastanawiają się, kto zostanie nowym Snakiem Plisskenem. Scenarzysta nowej wersji, Leigh Whannell , ma swojego kandydata. Whannell promuje obecnie. W jednym z wywiadów odpowiedział na pytanie, kto jego zdaniem najlepiej nadaje się do roli Snake'a. Twierdzi, że oczywistym wyborem wydaje się Wyatt Russell , czyli syn Kurta Russella , gwiazdy oryginalnejScenarzystadodał, że jego wersja będzie zawierała element znane z filmu Johna Carpentera , ale też wplecie w fabułę kilka własnych pomysłów. Podkreślił, że jego głównym celem jest uniknięcie problemów, które wykoleiły rebooty innych słynnych filmów z lat 80. jakczy Whannell póki co zaangażowany jest wyłącznie jako scenarzysta widowiska. Przyznał jednak, że istnieje opcja, by zajął się również reżyserią