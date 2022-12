Czy nowa "Ucieczka z Nowego Jorku" to remake? Reżyserzy przerywają milczenie

Oryginalna "Ucieczka z Nowego Jorku" to świętość

O czym opowiada "Ucieczka z Nowego Jorku"?

Zwiastun oryginalnej "Ucieczki z Nowego Jorku"

Miesiąc temu dowiedzieliśmy się, że podjęta zostanie kolejna próba realizacji filmu " Escape from New York ". Projekt od dawna planowany jest jako remake kultowego widowiska z Kurtem Russellem . Jednak czy aby na pewno jest to remake? Radio Silence odpowiedziało Entertainment Weekly na to pytanie.Kolektyw Radio Silence, czyli Tyler Gillett Chad Villella ) został wybrany na stanowisko reżysera filmu " Escape from New York ". Jednak na razie nie bardzo mieli czas się nim zająć. Pracują bowiem właśnie nad " Krzykiem 6 ". Villella przyznał, że dopiero zamierzają siąść do pisania scenariusza.Nie znaczy to jednak, że nie mają już swojej wizji filmu. Wyłuszczył ją EW Gillett Wszystko więc wskazuje na to, że Radio Silence wybrało modny ostatnio motyw tzw. "legacy sequel". Panowie świetnie go znają, bo w końcu to oni odpowiadają za ubiegłoroczny slasher " Krzyk ", w którym znalazło się miejsce i dla starych postaci i dla grupy nowych bohaterów.Wielu fanów słowa Gilletta przyjmie z ogromną nadzieją. Sugerują one bowiem, że w ich filmie jest miejsce na powrót Kurta Russella do roli Snake'a Plisskena. Ponieważ projekt nie ma jeszcze scenariusza, udział aktora pozostaje w sferze spekulacji, ale przynajmniej wiemy, że nie jest to całkowicie wykluczone.W 1988 przestępczość w Stanach Zjednoczonych wzrosła o 400 procent. Otoczona wielkim murem wyspa Manhattan stała się największym na świecie więzieniem o zaostrzonym rygorze. Policja i wojsko szczelnie otaczają wyspę. W środku nie ma strażników, tylko więźniowie w stworzonym przez siebie świecie. Zasady są proste. Kto raz tam trafi, już z stamtąd nie wychodzi. Jest rok 1997. Samolot wiozący prezydenta Stanów Zjednoczonych ( Donald Pleasence ) zmuszony jest do awaryjnego lądowania na Manhattanie. Głowa państwa zostaje uprowadzona przez więźniów. Na jego ratunek rusza więzień Snake Plissken ( Kurt Russell ), były komandos i bohater wojenny, który w zamian za wykonanie misji ma otrzymać wolność.