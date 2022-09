Ofiara Armiego Hammera krytykuje twórców "House of Hammer"

Wykorzystali mój ból wbrew mojej woli

Zwiastun serialu "House of Hammer"

Na platformie Discovery+ zadebiutował trzyodcinkowy serial dokumentalny " House of Hammer " poświęcony Armiemu Hammerowi i jego toksycznym zachowaniom w stosunku do kobiet. Jednak jedna z ofiar gwiazdora nie pozostawia na twórcach serialu suchej nitki i twierdzi, że ich postępowanie niczym nie różni się od tego, co zrobił jej Hammer Krytycznie o twórcach " House of Hammer " wypowiedziała się kobieta znana jako Effie. To jej zeznania złożone w marcu 2021 roku doprowadziły do rozpoczęcia przez policję Los Angeles śledztwa przeciwko Hammerowi Kobieta zeznała, że w 2017 roku była brutalnie gwałcona przez Armiego Hammera przez cztery godziny. Gwiazdor miał uderzać jej głową o ścianę, w wyniku czego doznała obrażeń twarzy.Kiedy Elli Hakami Julian P. Hobbs zaczęli przygotowywać się do realizacji " House of Hammer ", zwrócili się do Effie z pytaniem, czy nie chciałaby w serialu wystąpić. Kobieta odrzuciła ich propozycję. Uznała ją za niestosowną, a samych twórców za nieczułych na ból i potrzebę zagojenia emocjonalnych ran.Mimo braku zgody screeny z jej wpisów z Instagrama oraz fragmenty konferencji prasowej z marca 2021 roku zostały pokazane w serialu. W odpowiedzi Effie powiedziała dziennikarzom "Los Angeles Times":