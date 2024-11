Oficjalnie: Tom Hardy nie zagra w "Splinter Cell"

Filmowe "Splinter Cell" wylądowało w koszu

Teaser serialu Netfliksa "Splinter Cell: Deathwatch"

Adaptacja gryz 2002 roku została zapowiedziana po raz pierwszy w 2005 roku. Wtedy projekt nie ruszył z miejsca.Bohaterem gier jest agentnależący do tajnej, fikcyjnej komórki działającej na zlecenie National Security Agency. W każdej grze stawał on do walki ze zbrodniczymi organizacjami rządzącymi światem lub mającymi takie ambicje.Sześć lat później Ubisoft ogłosiło ambitne plany podboju kina. Wśród zapowiadanych filmów było też. Zrealizowany został tylko jeden film – " Assassin's Creed " z Michaelem Fassbenderem Pod koniec 2011 roku z projektem związał się. W 2014 roku, kiedy z filmem jako reżyser związał się, wydawało się, że wszystko jest na najlepszej drodze do realizacji. Wszyscy zapowiadali początek zdjęć na rok 2015.I wtedy wszystko zaczęło się sypać. W kwietniu 2015 roku Doug Liman opuścił projekt. Scenariusz, który rzekomo był gotowy, trafił do kosza i zaczęto prace nad nowym tekstem. W 2017 roku producent Basil Iwanyk chwalił się, że scenariusz jest gotowy i trafił do rąk Toma Hardy'ego ...To była ostatnia oficjalna informacja na temat filmu. Do teraz. W rozmowie z portalem The Direct Iwanyk przyznał, że nigdy nie udało się wypracować scenariusza, który byłby na tyle doby, by ruszyć ze zdjęciami. Producent twierdzi, że film byłby rewelacyjny i ekscytujący, ale jednocześnie dodaje, że twórcy nigdy nie rozgryźli, jak podejść do adaptacji cyklu gier, by powstał z tego dobry produkt. W efekcieOczywiście fani gier nie pozostali tak do końca "na lodzie". Netflix zrealizował adaptację gry w formie anime. Serialbędzie miał premierę w przyszłym roku. Głosu głównemu bohaterowi użycza Liev Schreiber