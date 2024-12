Powstanie serial o komisarzu Brunettim

Serial o komisarzu Brunettim - co wiemy?

Getty Images © ullstein bild

Zobacz zwiastun filmu "Downton Abbey: Nowa epoka"

Deadline ujawnia także nazwisko showrunnera nadchodzącego serialu. Będzie nim Julian Fellowes , człowiek odpowiedzialny za scenariusze " Downton Abbey " i " Pozłacanego wieku ", które przyniosły mu niezwykłą popularność. Fellowes był czterokrotnie nominowany do nagród Emmy , zdobywając statuetkę w 2010 roku. Dostał także Oscara za swój scenariusz do kryminalnego " Gosford Park Akcja serialu ma toczyć się współcześnie. Dziennikarze Deadline podzielili się także oficjalnym opisem nadchodzącej adaptacji. Brzmi on następująco:"Nieszczęśliwi detektywi są tacy sami; szczęśliwy detektyw stara się pozostać szczęśliwy na swój własny sposób. W zanikającej Wenecji, z dala od tłumów turystów, detektyw Commissario Brunetti toczy codzienną walkę o ochronę swojego miasta i rodziny przed trudnymi realiami: morderstwami, korupcją i, ponad wszystko, ingerencji jego arystokratycznych teściów."Wieloczęściowa seria Donny Leon o komisarzu Brunettim została zapoczątkowana w 1992 roku książką "Śmierć w La Fenice". Od tego czasu seria urosła do łącznej liczby 33 tomów, a autorka wcale nie zamierza się zatrzymywać - najnowsza część ukazała się w Stanach Zjednoczonych w tym roku, jednocześnie zdobywając wyróżnienie jednej z najlepszych książek detektywistycznych 2024 roku według The Washington Post. Choć nadchodzący serial będzie pierwszą anglojęzyczną adaptacją prozy Leon , komisarz Brunetti stał się gwiazdą niemieckiego serialu. Jego fabuła składa się z wydarzeń pierwszych 26 książek Leon.