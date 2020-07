Oglądaj w podróży i podróżuj oglądając!

Mapa Netflix - jak znaleźć treści oryginalne?

Ucz się języków z całego świata - mów jak bohaterowie ulubionych produkcji

Netflix na wakacjach

Lato to idealny czas na odpoczynek i swobodne oddawanie się swoim pasjom. Oprócz rowerowych wycieczek czy wyjazdu na mazury warto również nadrobić swoje ulubione seriale, zwłaszcza że Netflix umożliwia nam to w praktycznie w każdym miejscu i czasie! Tegoroczne wakacje spędzamy nieco bardziej lokalnie niż dotychczas, ale nie oznacza to, że nie możemy poznawać świata! Możemy nie tylko zabrać swoje ulubione tytuły nad morze czy w góry, ale także wybrać się w podróż razem z produkcjami Netflixa z różnych zakątków świata, prosto ze swojej kanapyNetflix Originals, czyli lokalne produkcje z całego świataNetflix cały czas rozbudowuje swoją bibliotekę globalnych hitów, ale także zamawia i tworzy coraz więcej lokalnych treści - "Netflix Originals". To wielojęzyczne, miejscowe historie, które cechuje wyjątkowa ekskluzywność - oglądanie ich możliwe jest tylko poprzez serwis Netflix. Tytuły Oryginalne Netflix tworzone są w różnych miejscach na świecie, stąd bogata oferta tytułów z Europy, Bliskiego Wschodu czy Afryki. Historie poszczególnych bohaterów nie tylko ukazują bogatą kulturę lokalnych społeczności, ale także pozwalają spojrzeć na świat ich oczami. Wszystko to w kadrach nasyconych pięknymi widokami czy bogatym miejskim krajobrazem.Aby wyszukać oryginalne treści w serwisie, wystarczy wpisać hasło "Netflix Originals" w opcji "Wyszukaj" lub przeglądać tytuły oznaczone na stronie głównej literą "N", która znajduje się w lewym górnym rogu kafelka danej produkcji.W serwisie możemy znaleźć wiele ciekawych produkcji Netflix jak polski serial " W głębi lasu ", który cieszy się coraz większą popularnością. Tytuł idealnie wprowadza w klimat polskich realiów lat 90, które niektórzy znają z opowieści, inni po prostu pamiętają. Dla fanów Wielkiej Brytanii i nadal odgrywającej tam ważną rolę rodziny królewskiej odpowiednią propozycją będzie serial " The Crown " - historia Elżbiety II rozpoczynająca się w momencie, gdy korona ląduje na głowie 25-letniej dziewczyny. Wakacje to też idealny moment, by odwiedzić słoneczny Madryt. Do popularnych hiszpańskich produkcji należą takie tytuły jak " Szkoła dla elity " - dramat kryminalny dla nastolatków czy " Dom z Papieru " - serial akcji uwielbiany przez fanów na całym świecie, opowiadający o grupie specjalistów z różnych dziedzin, którzy pod okiem tajemniczego Profesora planują napad na hiszpańską mennicę. Serial gwarantuje ogromną dawkę emocji i intrygującej akcji, która wciąga już w pierwszych sekundach seansu! Gwarantujemy, że po jego obejrzeniu słynne "Bella Ciao" zostanie piosenką twoich tegorocznych wakacji! To tylko wycinek bogatej listy propozycji Netflix. Warto dodać je do swojego planu "zwiedzania" - w końcu odniosły nie tylko lokalny sukces, ale także zdobyły serca fanów na całym świecie!Serwis udostępnia produkcje w wielu wersjach językowych. Każdy w łatwy sposób może poznawać zagraniczne treści, korzystając z napisów lub lektora. Oglądanie filmów z napisami to idealny sposób na naukę nowych języków oraz ciągłego praktykowania tych, które są nam już znane. W ten sposób można uczyć się nowych słów i fraz czy lokalnego slangu, którego używają ulubieni bohaterowie. Przekonali się o tym fani np. serialu " Narcos " - Netflix stworzył nawet dedykowany tutorial "z przymrużeniem oka" - zresztą sami zobaczcie!W zależności od miejsca, ustawień języka na danym profilu, wybranej produkcji czy urządzenia, z którego korzystamy, dostępność wersji napisów, lektora czy dubbingu może się różnić. Netflix udostępnia tłumaczenia w 5-7 najczęściej używanych językach w danym regionie. W Polsce zazwyczaj oferowane są napisy po polsku, angielsku, rosyjsku, niemiecku i ukraińsku. W przypadku pobieranych tytułów i oglądania offline dostępne są 2 najpopularniejsze języki z danego regionu. O napisach i ich personalizacji piszemy więcej w osobnym poście.Warto pamiętać, że bez względu na to czy planujemy w tym roku zagraniczne wyjazdy, czy też obieramy kierunek na polskie atrakcje, ulubione tytuły można zabrać ze sobą i cieszyć się najlepszą rozrywką z każdego miejsca na ziemi. Netflix idealnie sprawdzi się również w deszczowe dni lub jako wieczorny relaks po długim plażowaniu. Jedyne czego potrzeba do swobodnego korzystania z serwisu to stabilne połączenie WI-FI. Oczywiście, nie możemy zapomnieć o funkcji Inteligentnego pobierania, dzięki któremu możemy oglądać filmy i seriale, nawet gdy nie mamy dostępu do sieci. Co ważne, możemy podróżować po krajach Unii Europejskiej i cały czas cieszyć się dostępem do polskiej bazy tytułów, a w przypadku dłuższego pobytu za granicą, serwis umożliwia "przejście" na bibliotekę danego kraju.