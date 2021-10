Olga Kurylenko i Don Johnson jako małżeństwo w komedii akcji

Właśnie ujawniono, że Olga Kurylenko Don Johnson pojawią się razem w komedii akcji " High Heat ". Za kamerą stanął Zach Golden (" The Escape of Prisoner 614 ").Przedstawione w filmie wydarzenia rozgrywają się w ciągu jednej nocy. Głównymi bohaterami są Ana ( Kurylenko ), pedantyczna szefowa kuchni z tajemniczą przeszłością, i jej mąż, restaurator Ray ( Johnson ). Kiedy lokalni mafiozi postanowią spalić ich knajpę, by wymusić odszkodowanie, Ana stanie w obronie swojej ziemi i dowiedzie, że potrafi posługiwać się nożem zarówno w kuchni, jak i poza nią.Scenariusz napisał James Pedersen.Zdjęcia do filmu dobiegły właśnie końca.