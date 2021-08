Opowieści ze świata muzyki w programie 18. MDAG

"Tiny Tim. Król jednego dnia" (Tiny Tim: King For a Day), reż. Johan von Sydow

"Symfonia hałasu - rewolucja Matthew Herberta" (A Symphony Of Noise – Matthew Herbert's Revolution), reż. Enrique Sánchez Lansch

"Bałkański groove" (Here we Move Here We Grove), reż. Sergej Kreso

"Wiedeńscy filharmonicy" (Vienna Symphony – Inside the Wiener Symphoniker), reż. Iva Švarcová, Malte Ludin

"Foo Fighters. Symfonia tysiąca" (We Are the Thousand), reż. Anita Rivaroli

"Wszechświat Milesa Davisa" (Universe), reż. Nicholas Capezzera, Sam Osborn

Festiwal Filmowy Millennium Docs Against Gravity rozpoczyna się już w przyszłym tygodniu! Wśród prawie 150 filmów, które znalazły się w tegorocznym programie, wiele poświęconych jest sztuce, w szczególności muzyce. Zostaną zaprezentowane w dobrze znanej publiczności sekcji "Muza i wena" oraz w konkursie filmów o muzyce i sztuce, w którym nagrodą jest Nos Chopina (autorem tej niezwykłej statuetki jest Robert Pludra).Festiwal odbędzie się od 3 do 12 września w siedmiu miastach (Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Poznaniu, Katowicach, Lublinie i Bydgoszczy) a następnie online od 16 września do 3 października na mdag.pl. Mecenasem tytularnym festiwalu jest Bank Millennium.Przedstawiamy wybrane tytuły poświęcone różnym gatunkom, okresom i wykonawcom w historii muzyki:Frank Zappa był ikoną muzyki i kultury rewolucyjnych lat 70. XX wieku. Biorąc pod uwagę różnorodność jego muzycznych dokonań, bezkompromisowy stosunek do rzeczywistości i paradoksy biografii, jego życie nie było z pewnością łatwym tematem. Kluczem do stworzenia filmu był dostęp do archiwów gromadzonych przez samego artystę przez całe życie, aż do śmierci w 1993 roku. Nie poznajemy tu Zappy linearnie, raczej dotykamy jego emocji i ważnych tematów z życia oraz twórczości.W latach 60. XX wieku Tiny Tim był znany niemal wszystkim Amerykanom. Nieco dziwaczny piosenkarz grający na ukulele znany był nie tylko z takich hitów jak "Tip Toe Through The Tulips", lecz również ze swojej oryginalnej osobowości. Utorował drogę takim gwiazdom jak David Bowie Iggy Pop czy Boy George . Jego charakterystyczny, falsetowy styl wokalny i niezwykły wygląd sprawiły, że zaczął pojawiać się w różnych programach TV, czego kulminacją był jego własny ślub w programie "The Tonight Show", który obejrzało ponad 45 milionów ludzi."Symfonia hałasu" zabiera widza w podróż do świata muzyki Matthew Herberta, rewolucyjnego brytyjskiego muzyka elektronicznego, kompozytora i dźwiękowca określanego mianem Briana Eno XXI wieku. Artysta łączy muzykę wywodzącą się z realnych dźwięków, na przykład odgłos tostera czy pralki, z politycznie drażliwymi fragmentami. Zdaniem Herberta muzyka przeszła rewolucję i jest w stanie obalać rządy. Film otwiera nas na prawdziwą istotę dźwięku. U jego podstaw leży rozwój kreatywności, bo pokazuje świat, jakiego nigdy wcześniej nie znaliśmy i przede wszystkim - nie słyszeliśmy.Czasem próbując przełamać kryzys twórczy, artyści wracają do swoich korzeni. Tak postanawia zrobić DJ Robert Soko, bohater filmu. Razem ze znajomym od lat prowadzi w Berlinie kultowy cykl imprez Balkan Beats. Pewnego dnia stwierdza, że zabawianie innych ludzi nie sprawia mu już radości. Wsiada więc do wysłużonego Mercedesa i rusza na Bałkany w poszukaniu inspiracji. Tam odkrywa uzdolnionych uchodźców pełnych kreatywności. Nowe bałkańskie brzmienie ma w sobie wiele naleciałości, które trafiły do Europy wraz z uciekinierami z terenów wojny.Filmowi będzie towarzyszyła także impreza BalkanBeats comes to Millennium Docs // DJ set by Robert Soko w Kulturalnej (04 września, 22:30) - oficjalnym klubie festiwalowym 18. MDAG! Więcej informacji: https://www.facebook.com/events/3016580901957372 Wiedeńscy filharmonicy to od lat jedna z najlepszych orkiestr na świecie – słynie z koncertów noworocznych, widnieje na austriackich monetach bulionowych, a w roli dyrygentów gości największe światowe sławy. Jak działa ten wybitny zespół muzyków i kim oni tak naprawdę są? Film odsłania kulisy funkcjonowania Wiedeńskiej Orkiestry Symfonicznej, przedstawiając jej pełnych muzycznej pasji wykonawców. To oni tworzą jej serce i duszę, a przede wszystkim gwarantują profesjonalizm, z którego słynie.W 2015 roku włoski fan zespołu Foo Fighters o imieniu Fabio postanowił przekonać swoich idoli do występu w jego małej wiosce Cesenie. W tym celu zebrał 1000 różnych muzyków, aby razem zagrali hit "Learn to Fly". Wideo z występu obejrzało na YouTube ponad 45 milionów ludzi, a wśród nich Dave Grohl z Foo Fighters. Był to początek największego zespołu rockowego na świecie o nazwie Rockin’1000, który stał się globalną społecznością skupiającą muzyków, amatorów i profesjonalistów z różnych krajów, grup wiekowych i środowisk połączonych jedną pasją: rock ‘n rollem.W 1966 roku, czyli u szczytu popularności Miles Davis Quintet, Wayne Shorter napisał dla nich pakiet orkiestrowych utworów jazzowych zatytułowany "The Universe Compositions". Przeznaczone na 24-osobową orkiestrę kompozycje miały być nagrane przez kwintet, ale nigdy do tego nie doszło. Zespół się rozpadł, a kompozycje zaginęły. Tuż przed swoją śmiercią Miles poprosił Shortera, aby je odnalazł. 50 lat od ich zaginięcia jedyny protegowany Milesa, utalentowany trębacz jazzowy Wallace Roney w końcu je odzyskał i postanowił nagrać.Filmowy portret Lukasa Grahama – duńskiego piosenkarza, autora tekstów, multiinstrumentalisty, wokalisty zespołu Lukas Graham, a także twórcy światowego hitu "7 Years", który obejrzało na YouTubie ponad miliard osób. Film powstawał przez siedem lat, dokumentując poszczególne etapy życia i kariery Grahama, od lokalnych koncertów aż po nawiązanie współpracy z wielką wytwórnią, próby poradzenia sobie ze śmiercią ojca, wyjazd do USA, zdobycie sławy i jej oswajanie, a także mierzenie się z presją pracy za olbrzymie pieniądze.Latem 1969 roku, zaledwie 160 km na południe od Woodstock, w parku Mount Morris (obecnie znanym pod nazwą Parku im. Marcusa Garveya), odbył się legendarny Festiwal Kultury Harlemu. Jego filmowy zapis nie był nigdy wcześniej publikowany i został niemal całkowicie zapomniany – aż do dziś. Debiutujący w roli filmowca Ahmir "Questlove" Thompson (współzałożyciel i perkusista grupy The Roots) dokumentuje to wydarzenie, które stało się świętem czarnej historii, kultury i mody.Filmowi będzie towarzyszyła także impreza Summer of Soul Silent Disco w Kulturalnej (11 września, 22:30) - oficjalnym klubie festiwalowym 18. MDAG! Więcej informacji: https://www.facebook.com/events/919254562271096