Oscary 2019: Gruzja liczy na film o uzdrawiającym strumieniu

Po raz 17. Gruzja weźmie udział w walce o Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. W piątek kraj ten ogłosił, że reprezentować go będzieJest to historia tytułowej kobiety, która pochodzi z rodziny od pokoleń opiekujących się strumieniem posiadającym moc uzdrawiania. Obraz miał swoją premierę w ubiegłym roku na festiwalu w Tokio.W historii niepodległej Gruzji tylko raz kraj ten wywalczył oscarową nominację - w 1997 roku za. Był to pierwszy film zgłoszony przez Gruzję do nagrody Akademii.Państwa mają czas do 1 października, by zgłosić swoich kandydatów do Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. Do tej pory uczyniły to:Belgia:Białoruś:Estonia:Gruzja:Japonia:Kolumbia:Litwa:Niemcy:Palestyna:Rumunia:Słowacja:Szwajcaria:Szwecja:Turcja:Ukraina:Wenezuela:Wielka Brytania: