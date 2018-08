Oscary 2019: Litwa wystawia dokument o kolarstwie

Po raz 11 do oscarowego wyścigu staje Litwa. Kandydatem tego kraju jest dokument Arūnasa Matelisa o kolarstwiemiał swoją premierę w ubiegłym roku na Warszawskim Festiwalu Filmowym . Jest to drugi film Matelisa walczący o scarową nominację. Pierwszym było. Do tej pory żaden litewski film nie znalazł się nawet na skróconej liście kandydatów do nominacji.Kraje mają czas do 1 października, by zgłosić swoich kandydatów do Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. Do tej pory uczyniły to:Białoruś:Estonia:Litwa:Rumunia:Słowacja:Szwajcaria:Turcja:Wielka Brytania: