Ostatni sezon "Zadzwoń do Saula" dopiero za rok

Od premiery ostatniego odcinka " Zadzwoń do Saula " minął już prawie rok. Właśnie ujawniono, kiedy wróci serialowy spin-off " Breaking Bad ". I wygląda na to, że na kolejne spotkanie z Saulem Goodmanem poczekamy jeszcze kolejny rok.Prezes AMC Networks Ed Carroll zapowiedział, że ze względu na koronawirusowe opóźnienia szósty sezon " Zadzwoń do Saula " powinien zadebiutować dopiero w pierwszym kwartale 2022 roku.Zdjęcia do ostatniego sezonu serialu ruszają w marcu w Nowym Meksyku.Carroll obiecuje, że w przyszłym kwartale będzie miał więcej konkretów, także w kwestii daty powrotu innych dużych serialów stacji., powiedział.