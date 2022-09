Rhea Seehorn gwiazdą nowego serialu twórcy "Zadzwón do Saula"

Nowy serial twórcy "Breaking Bad" - o czym będzie?

Znana z serialu " Zadzwoń do Saula " i nominowana do Emmy za swoją rolę Rhea Seehorn dostała angaż w najnowszym serialu Vince'a Gilligana . Nie wiadomo, w kogo się wcieli. Wiadomo natomiast, ze całość powstanie dla platformy Apple TV+. To zarazem koniec wyścigu o planowany projekt twórcy oraz showrunnera " Breaking Bad " - brało w nim udział aż 9 stacji i platform streamingowych.Serial, o którym mowa, nie ma jeszcze tytułu, ani oficjalnego streszczenia. Wiadomo jednak, że będzie gatunkowym miksem. Z jednej strony ma być realistycznym dramatem, z drugiej - nawiązywać klimatem do telewizyjnej " Strefy mroku ". Akcja ma rozgrywać się współcześnie i opowiadać o losach kilkorga równorzędnych bohaterów. Będzie to opowieść o "kondycji ludzkiej z zaskakującą przewrotką".Cykl powstanie dla Sony Pictures TV, z którym Gilligana łączy stała współpraca. Po opisie możemy wnioskować, że twórca - przynajmniej częściowo - powróci do klimatów " Z archiwum X ", gdzie był jednym z wiodących scenarzystów. Na dniach mamy poznać pierwsze szczegóły scenariusza.