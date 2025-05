Lustereczko powiedz przecie, kto zamiast Margot Robbie zagra w filmie o Holokauście

Gal Gadot zamiast Margo Robbie, Niki Caro zamiast Justina Kurzela

Zwiastun filmu "Śnieżka"

o nie jest nowy projekt, ale przeszedł gruntowną zmianę, więc można go jako taki traktować.Kiedy ostatni raz pisaliśmy o projekcie (jeszcze w 2018 roku), jego gwiazdą była, a za kamerą miał stanąć. Teraz okazuje się, że miejsce Robbie zajęła(" Śnieżka "), a Kurzela zastąpiła(" Mulan ").Co ciekawe, Robbie przejęła rolę właśnie po Gadot ! Izraelska aktorka pierwotnie została zaangażowana do filmu w 2017 roku.Wciąż w obsadzie jest za to(" Reżim "). Nie zmienili się też scenarzyści, którymi są(" Eternals "). Gadot wcieli się w kobietę, która przeżyła Holokaust. Po zakończeniu II wojny światowej marzy tylko o jednym - zemście. Uznając, że cel uświęca środki, zawiera sojusz z prześladowanym przez poczucie winy były kapitanem SS ( Schoenaerts ), z którym rozpoczyna polowanie na członków jego oddziału śmierci.