Oto nowy Alex Rider

Sony znalazło swojego Alexa Ridera - zagra go znany z Otto Farrant. Chociaż data premiery nie jest jeszcze znana, prace nad 8-odcinkowym serialem opartym na bestsellerowym cyklu książek o młodocianym superszpiegu ruszą teraz pełną parą.Za scenariusz odpowiada Guy Burt ). Realizację finansują Sony Pictures Television oraz brytyjskie studio Eleventh Hour Films.Postać Ridera wymyślił pisarz Anthony Horowitz . 11 dotychczasowych powieści o przygodach pracującego dla MI6 14-nastolatka sprzedało się w 19 milionach egzemplarzy. W przyszłym roku na półki księgarń trafi kolejny odcinek serii zatytułowany "Nightshade".Serial Sony to druga próba przeniesienia na ekran losów Ridera. W 2006 roku do kin trafił film z Aleksem Pettyferem w roli głównej. Widowisko okazało się box office'ową klapą - przy budżecie rzędu 40 milionów dolarów zarobiło na całym świecie niecałe 24 miliony.