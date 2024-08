Półmetek BNP Paribas Kino Letnie Sopot-Zakopane

Gwiazdy na ekranie i w kurortach

Filmowe wieczory w 7 cyklach tematycznych

W sierpniu seanse o pół godziny wcześniej

Festiwal nowej mobilności

Festiwalowy lipiec obfitował w spotkania z wybitnymi aktorami i aktorkami. Rafał Zawierucha pojawił się na inauguracji w Zakopanem; Jerzy Bończak i Agata Koschmieder odwiedzili Giżycko z filmem " Skołowani "; Robert Więckiewicz Dorota Roqueplo spotkali się z widzami w festiwalowej kawiarni Koło Molo opowiadając o kulisach powstania filmu "Kos". Na uroczystej Gali w Sopocie statuetkę Diamentowego Klapsa Filmowego - nagrodę festiwalu - otrzymała znakomita polska aktorka Izabela Kuna . Wkrótce kolejna okazja do spotkania z gwiazdą – na pokazie kultowej polskiej komedii romantycznej " Nigdy w życiu! ", prezentowanej w ramach środowej sekcji "Made in Poland". Już 14 sierpnia w Sopocie pojawi się odtwórca głównej roli Artur Żmijewski. W drugiej połowie wakacji podczas 70 seansów zostanie wyświetlone ponad 30 tytułów. Wśród nich m.in.: " Barbie ", " Kiler ", " Batman - Mroczny rycerz ", " Aftersun ", " Joker ", " Legalna blondynka ", " La La Land " i " Elvis ". Repertuar festiwalu został tradycyjnie podzielony na dni tematyczne, z których aż trzy - wtorki, czwartki i niedziele - odbywają się pod patronatem Banku BNP Paribas. "Oscarowym piątkom" patronują marki NEONAIL i NEO MAKE UP, które - dbając o hollywoodzki look widzów – zapraszają w każdy piątek do Beauty Corner w kawiarni festiwalowej. Na szczęśliwców czekają vouchery rabatowe oraz niespodzianki na leżakach kinowych. W sobotnie wieczory na ekranach pojawiają się "Filmowe Hity Max" z najlepszym kinem rozrywkowym, dostępnym na co dzień w nowym serwisie streamingowym Max. Natomiast we wszystkie poniedziałki wakacji festiwal zaprasza całe rodziny na "Kino familijne".- Tylko w pierwszym tygodniu sierpnia wraz z aktorkami i aktorami filmów z cyklu "Dobre decyzje", "Kobieta z kamerą" oraz "We love Cinema" widzowie odwiedzą Rzym, Wersal, Kraków i Paryż. Będą świadkami miłosnych uniesień, partnerskich kryzysów, łamania konwenansów, wrażliwości i trudnych do wytłumaczenia przeczuć. Takie właśnie jest kino. Przekracza granice, ujmuje w obrazy to, co trudno zdefiniować, celebruje różnorodność, pomaga zrozumieć świat. Właśnie dlatego jako Grupa BNP Paribas już od ponad 100 lat jesteśmy mecenasem sztuki filmowej i angażujemy się w jej rozwój - mówi Małgorzata Wasiuk, dyrektorka Departamentu Strategii Marki i Aktywizacji w Banku BNP Paribas.Rytm festiwalowych pokazów filmowych wyznaczają zachody słońca, nieco wcześniejsze niż w lipcu. Dostosowując się do cyklu natury, festiwal przyspiesza wszystkie sierpniowe seanse w każdej lokalizacji o pół godziny. Na sopockim Molo będzie można zasiąść wygodnie przed dużym ekranem już o 21:30. Kino z widokiem na Giewont na Placu Niepodległości przy zakopiańskich Krupówkach startuje o 21:00, podobnie jak w giżyckiej Ekomarinie, gdzie we wtorki oraz środy można przypłynąć i obejrzeć filmy w jedynym w Europie kinie jachtowym.- Bardzo się cieszę, że filmową atmosferę w polskich kurortach można poczuć zarówno podczas wieczornych pokazów, jak i w ciągu dnia. Niespodzianki i atrakcje, które przygotowaliśmy, a zwłaszcza otwarte dla publiczności spotkania z gwiazdami, przyciągają młodszych i starszych fanów kina. Obiecujemy utrzymać tempo i raczyć widzów filmowymi emocjami do końca wakacji - mówi twórca Festiwalu i prezes Outdoor Cinema Paweł Adamski.W tym roku festiwal kontynuuje współpracę z Arval Service Lease Polska, spółką z Grupy BNP Paribas specjalizującą się w długoterminowym wynajmie pojazdów i dostarczającą różne formy mobilności. Festiwalowe ekipy w Sopocie, Zakopanem i Giżycku korzystają z rowerów i skuterów elektrycznych w ramach usługi Arval Mobility Hub. Dodatkowo, dbając o niskoemisyjność i czyste powietrze, obsługa techniczna podróżuje pomiędzy lokalizacjami elektrycznymi samochodami i VAN-ami.Pełny repertuar, harmonogram projekcji i zwiastuny filmów na stronie www.kinoletnie.pl Aktualności, relacje i ciekawostki dostępne na Facebooku i Instagramie @BNPParibasKinoLetnieWszystkie wydarzenia są bezpłatne, obowiązuje jedynie bilet wstępu na Molo w Sopocie.