PLOTKA: Jack O'Connell nowym Batmanem?

Ciąg dalszy spekulacji na temat widowiska. Swoje dwa grosze dorzucił portal We Got This Covered. Twierdzi on, że nazwisko odtwórcy tytułowej roli poznamy w maju, najpóźniej w czerwcu.Jednocześnie We Got This Covered podaje, że wie, kto jest na szczycie kandydatów studia i reżysera, Matta Reevesa . To Jack O'Connell , jedna z gwiazd serialuNie jest to pierwszy raz, kiedy nazwisko tego aktora pojawia się jako kandydat na nowego Batmana. Jednak w ubiegłym roku plotki na ten temat zostały szybko ucięte. Czy tym razem będzie podobnie, czas pokaże.