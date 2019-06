PLOTKI: Norman Osborn Thanosem 4. fazy MCU?

Wielkimi krokami zbliża się Comic-Con w San Diego. Fani ekranizacji komiksów spodziewają się, że Marvel Studios ogłosi na imprezie swoje plany dotyczące czwartej fazy MCU. Nie przeszkadza to w snuciu domysłów i spekulacji na temat tego, co też studio przygotowuje. Poniżej prezentujemy kilka z najciekawszych plotek.Według tajemniczej osoby kryjącej się pod pseudonimem Roger Wardell Marvel ma już nowego złoczyńcę, który będzie przewijał się przez całą serię filmów podobnie do Thanosa. Ma nim zostać Norman Osborn, znany przede wszystkim jako wielki przeciwnik Spider-Mana.Roger Wardell twierdzi też, że wie, jak Marvel chce wykorzystać Killmongera, którego ponownie miałby zagrać Michael B. Jordan . Otóż bohater nie zostanie wskrzeszony, lecz będzie egzystował w świecie duchów Wakandy. Ważnym wątkiem wma być polityka. Ma też pojawić się Ce'athauna Asira Davin, lepiej znana jako Queen Divine Justice.Jak wiadomo, w najbliższych latach nie będzie nowych filmów z cyklu "Avengers", jednak w długiej perspektywie Marvel ma w planach aż trzy różne widowiska. O dwóch z nich -- plotki już słyszeliśmy. Wardell twierdzi jednak, że trzecim będzie, choć nie podaje jego składu.Z kolei Geeks WorldWide twierdzi, że z Marvel Studios dochodzą do nich sygnały o planach widowiska. Podobno projekt ma szanse trafić do kin w okolicach 2022 roku.Portal twierdzi również, że Peyton Reed ) bardzo chce ten film wyreżyserować. Ma własny pomysł na fabułę, z którym już się podzielił z szefem Marvel Studios Kevinem Feige'em.